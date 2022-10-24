اداء متباين للمؤشرات الرئيسة في معاملات الأسواق الامريكية

وانتعشت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، الجمعة، بعد أن أفاد تقرير بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من المرجح أن يناقش رفع معدلات الفائدة بنسبة أقل في ديسمبر.ارتفع المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 279.13 نقطة، أي بنسبة 0.9 بالمئة، ليصل إلى 31361.69 نقطة بحلول الساعة 15:16 بتوقيت غرينتش.كما صعد المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 24.91 نقطة، أي بنسبة 0.63 بالمئة، ليصل إلى مستوى 377098 نقطة.وخالف المؤشر "ناسداك" المجمع الاتجاه، ليتراجع بواقع 41.6 نقطة، أي بنسبة 0.38 بالمئة، إلى 10817.84 نقطة.وكانت الأسهم الأوروبية قد ارتفعت في تداولات الإثنين، مدعومة بالآمال في إبطاء الفيدرالي الأميركي وتيرة رفع معدلات الفائدة، بينما يستعد المستثمرون لأسبوع حافل يتضمن قرارا مهما بشأن معدلات الفائدة من البنك المركزي الأوروبي.