أسعار صرف الدولار في اسواق العراق اليوم

السومرية نيوز – اقتصاد



تنشر السومرية نيوز أسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية، اليوم الثلاثاء.



وشهدت أسعار صرف الدولار، انخفاضاً في البورصة المحلية.



وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 146.300 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 146.200 دينار لكل 100 دولار.



