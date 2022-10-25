أسعار الذهب في الأسواق المحلية

شهدت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، انخفاضا في الأسواق المحلية.



وبلغ سعر مثقال الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً 336 ألفاً و590 ديناراً، مستثناة منه أجور الصياغة.



أما سعر مثقال الذهب من عيار 24 فقد بلغ 384 ألفاً و665 ديناراً عدا أجور الصياغة.

