انخفاض أسعار الذهب في العراق اليوم

السومرية نيوز – اقتصاد

تنشر السومرية نيوز، أسعار الذهب في الأسواق المحلية العراقية ليوم الأربعاء.



وبلغ سعر مثقال الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً، 337 ألفاً و150 ديناراً، مستثناة منه أجور الصياغة.

أما سعر مثقال الذهب من عيار 24 فقد بلغ 385 ألفاً و305 دنانير عدا أجور الصياغة.