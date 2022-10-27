"أرتفاع طفيف".. أسعار صرف الدولار في اسواق العراق اليوم

السومرية نيوز – اقتصاد



تنشر السومرية نيوز أسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية، اليوم الخميس.



وشهدت أسعار صرف الدولار، ارتفاعاً طفيفاً في البورصة المحلية.



وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 146.100 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 146.000 دينار لكل 100 دولار.

