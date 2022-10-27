مصرف حكومي يطلق وجبة سلف جديدة لهذه الفئات

أعلن مصرف الرشيد، اليوم الخميس، إطلاق وجبة جديدة من السلف الشخصية والسلفة التكميلية وسلفة العقود.

وقال المصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "أطلق وجبة جديدة من السلف الشخصية البالغة (١٠) مليون دينار بالإضافة الى السلفة التكميلية البالغة (٥) مليون دينار وسلفة العقود (٥) مليون دينار".



وأوضح، ان "التقديم على السلف الشخصية والسلفة التكميلية والعقود الكترونياً".