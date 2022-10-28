ارتفاع أسعار الذهب في العراق اليوم

السومرية نيوز – اقتصاد

تنشر السومرية نيوز، أسعار الذهب، في الأسواق المحلية العراقية ليوم الجمعة.



وبلغ سعر مثقال الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً، 344 ألفاً و315 ديناراً، مستثناة منه أجور الصياغة.



أما سعر مثقال الذهب من عيار 24 فقد بلغ 393 ألفاً و495 ديناراً عدا أجور الصياغة.

