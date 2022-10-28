بعد المكاسب.. أسعار النفط تعاود الهبوط

وذكرت وكالة "بلومبرغ" انه "تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1% إلى 88.19 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.72% إلى 96.26 دولار للبرميل".وأضافت: "تتجه أسعار النفط نحو تسجيل مكاسب خلال تشرين الاول 2022 بعد تحقيق 4 خسائر شهرية مع تصاعد المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي".