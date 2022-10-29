النفط يحقق مكاسب أسبوعية جديدة

وجاء ارتفاع الأسعار الأسبوعي على خلفية المخاوف بشأن الإمدادات وصدور بيانات اقتصادية إيجابية على خلاف المتوقع.وفي جلسة الجمعة، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.19 دولار، أو 1.2 بالمئة، إلى 95.77 دولار للبرميل عند التسوية، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.18 دولار، أو 1.3 في المئة، إلى 87.90 دولار.وهبطت العقود الآجلة للبنزين في الولايات المتحدة بما يقرب من ثلاثة بالمئة، في حين أن العقود الآجلة للديزل ارتفعت بنحو خمسة بالمئة إلى أعلى مستوى لها منذ منتصف حزيران.وعلى أساس أسبوعي، صعد خام برنت بنحو 2.4 بالمئة وخام غرب تكساس الوسيط 3.4 بالمئة تقريبا.وجاء انخفاض أسعار الخام أمس الجمعة بعد أن كثفت المدن الصينية قيود كورونا الخميس لوقف تفشي الفيروس بعد أن سجلت الصين 1506 إصابات جديدة في 27 نشرين الاول، حسبما ذكرت لجنة الصحة الوطنية، ارتفاعا من 1264 حالة جديدة في اليوم السابق.وسجلت أكبر شركات النفط والغاز العالمية بما في ذلك إكسون موبيل وشيفرون وإكوينور أرباحا ضخمة في الربع الثالث، مستفيدة من ارتفاع تكاليف الطاقة التي عززت التضخم حول العالم وأضرت بالمستهلكين بشدة.وتثير هذه الأرباح الهائلة انتقادات من الجماعات المدافعة عن المستهلكين في الولايات المتحدة وأوروبا مع ارتفاع التضخم.في غضون ذلك، من المرجح أن تحافظ منظمة أوبك على توقعاتها بأن الطلب العالمي على النفط سيرتفع لعقد آخر.