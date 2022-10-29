انخفاض أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم

السومرية نيوز – اقتصاد

تنشر السومرية نيوز، أسعار الذهب في الأسواق المحلية العراقية ليوم السبت.



وبلغ سعر مثقال الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً، 338 ألفاً و215 ديناراً، مستثناة منه أجور الصياغة.



أما سعر مثقال الذهب من عيار 24 فقد بلغ 386 ألفاً و525 ديناراً عدا أجور الصياغة.

