الدولار يواصل التأرجح.. انخفاض طفيف في أسواق العراق اليوم

السومرية نيوز - اقتصاد



تنشر السومرية نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية العراقية لليوم الأحد.







وانخفضت أسعار صرف الدولار، بشكل طفيف في البورصة المحلية.



وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 146.500 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 146.400 دينار لكل 100 دولار.