أسعار الذهب تواصل الأنخفاض وتتجه لتسجيل سابع خسارة شهرية

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1642.55 دولار للأونصة(الأوقية) في الساعة 0331 بتوقيت جرينتش ولكنه انخفض واحد في المئة خلال الشهر حتى الآن.واستقرت العقود الآجلة للذهب الأمريكي عند 1645.00 دولار.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 19.14 دولار للأونصة.وتراجع البلاتين 0.7 في المئة إلى 938.47 دولار و لكنه اتجه لتحقيق أكبر مكاسب شهرية له منذ شباط 2021.وارتفع البلاديوم واحد في المئة إلى 1919.00 دولار ولكنه خسر 11 في المئة في أكتوبر في أكبر انخفاض شهري له منذ خمسة أشهر.