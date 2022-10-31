أسعار المعدن الأصفر في اسواق العراق اليوم

السومرية نيوز – اقتصاد



استقرت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، في الأسواق المحلية.

وبلغ سعر مثقال الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً، 337 ألفاً و730 ديناراً، مستثناة منه أجور الصياغة.



أما سعر مثقال الذهب من عيار 24 فقد بلغ 385 ألفاً و 970 ديناراً عدا أجور الصياغة.



