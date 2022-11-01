ارتفاع طفيف.. أسعار صرف الدولار في أسواق العراق اليوم

السومرية نيوز - اقتصاد



تنشر السومرية نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية العراقية ليوم الثلاثاء.







وشهدت أسعار الصرف لليوم الثلاثاء، ارتفاعا طفيفا، حيث سجَّلت أسعار بيع الدولار، 146.300 دينار لكل 100 دولار.



فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 146.100 دينار لكل 100 دولار.