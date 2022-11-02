أسعار الدولار في أسواق العراق اليوم

السومرية نيوز – اقصاد



تنشر السومرية نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية العراقية لليوم الأربعاء.



وشهدت أسعار صرف الدولار، ارتفاعاً طفيفاً في البورصة المحلية.



وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 146.300 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 146.200 دينار لكل 100 دولار.