بالوثيقة.. أسماء المتورطين بقضية تهريب المشتقات النفطية

أظهرت وثيقة حصلت عليها السومرية نيوز، توقيف عدة ضباط متهمين بقضية المشتقات النفطية.





أدناه الوثيقة:

وبحسب الوثيقة فقد تم توقيف 9 ضباط برتب ومناصب مختلفة.أدناه الوثيقة: