أسعار النفط تسجل انخفاضاً مع صعود الدولار

وبحلول الساعة 01:46 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا أو 0.5% إلى 95.72 دولار للبرميل.وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 59 سنتا أو 0.7% إلى 89.41 دولار للبرميل.وارتفع الخامان، أمس الأربعاء، بفعل تراجع آخر في مخزونات النفط الخام الأميركية.وأظهرت بيانات اتحادية انخفاض مخزونات النفط الأميركية، 3.1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.وتراجعت مخزونات البنزين، بينما زادت مخزونات نواتج التقطير زيادة طفيفة قبيل موسم تزايد الطلب على وقود التدفئة.ومازالت المخزونات الأميركية من معظم المنتجات منخفضة، مما يثير قلق المحللين الذين يرون أن الإنهاء الوشيك للسحب من المخزونات الاستراتيجية الأميركية سيستبعد مصدرا للإمدادات مما يعني مزيدا من الشح في السوق.ولا تزال المخاوف المرتبطة بالإمدادات العالمية، مستمرة، حيث من المنتظر أن يبدأ حظر فرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي بسبب حرب روسيا على أوكرانيا في الخامس من ديسمبر، وسيعقبه وقف لواردات المنتجات النفطية في فبراير.وتراجع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في أكتوبر، وذلك لأول مرة منذ يونيو.