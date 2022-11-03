ارتفاع التضخم لأعلى مستوى منذ 25 عاماً في تركيا

السومرية نيوز – اقتصاد



أفاد معهد الإحصاء التركي، في بيان اليوم الخميس، بأن التضخم السنوي في تركيا ارتفع خلال شهر أكتوبر الماضي إلى مستوى 85.51%.

وكان من المتوقع أن يرتفع التضخم في الشهر الماضي إلى مستوى 85.6%. وللمقارنة فقد سجل معدل التضخم في سبتمبر الماضي 83.45%.



ويعد معدل التضخم الحالي في تركيا هو الأعلى منذ بداية عام 1998، أي ما يقرب من 25 عاما، ويترافق ارتفاع التضخم مع انخفاضات قياسية في العملة المحلية.