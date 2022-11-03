أسعار الدولار.. ارتفاع طفيف بأسواق العراق اليوم

السومرية نيوز – اقتصاد



تنشر السومرية نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية العراقية لليوم الخميس.





وشهدت أسعار صرف الدولار، ارتفاعاً طفيفاً في البورصة المحلية.



وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 146.600 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 146.500 دينار لكل 100 دولار.

