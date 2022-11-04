أسعار صرف الدولار في أسواق العراق اليوم

السومرية نيوز - اقتصاد



تنشر السومرية نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية العراقية لليوم الجمعة.









وشهدت أسعار الصرف استقراراً في الأسواق المحلية.



وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 146.600 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 146.500 دينار لكل 100 دولار.