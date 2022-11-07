أسعار النفط.. برنت ينخفض وغرب تكساس يسجل أدنى مستوى خلال الجلسة

وتراجعت الأسعار بأكثر من 2% في بداية التعاملات الآسيوية بعد تأكيد مسؤولين صينيين التزامهم باتباع نهج صارم لاحتواء جائحة كورونا، مما أدى إلى تبدد الآمال في انتعاش الطلب على النفط في أكبر مستورد للخام في العالم.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.58 دولار أو 1.6% إلى 96.99 دولار للبرميل بحلول الساعة 2336 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها عند 96.50 دولار في وقت سابق.وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 90.84 دولار للبرميل بانخفاض 1.77 دولار أو 1.9%، ليسجل أدنى مستوى خلال الجلسة عند 90.40 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.وقالت المحللة في مؤسسة (سي.إم.سي ماركتس) تينا تينج إن "أسعار النفط انخفضت بشكل حاد بعد أن تعهد المسؤولون الصينيون بالالتزام بسياسة صفر كوفيد مع ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في الصين، وهو ما قد يتسبب في مزيد من الإجراءات التقييدية، مما يضعف التوقعات لنمو الطلب".وأوضحت أن ارتفاع الدولار يلقي بثقل كبير على أسعار النفط.فيما لفت 4 من صانعي السياسة في الفيدرالي الأمريكي، الجمعة، أنهم ما زالوا يفكرون في رفع سعر الفائدة بنسبة أقل في اجتماعهم المقبل للسياسة على الرغم من بيانات الوظائف القوية.وارتفع برنت وغرب تكساس الوسيط الأسبوع الماضي 2.9% و5.4% على التوالي، حيث أدت شائعات عن نهاية محتملة لعمليات الإغلاق الصارمة في الصين إلى ارتفاع أسواق الأسهم الصينية وأسعار السلع على الرغم من عدم وجود أي تغييرات معلنة.