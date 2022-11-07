الثالث عربيا.. العراق ضمن قائمة أكثر الدول شراءً للذهب

وتصدرت روسيا قائمة دول العالم بمشتريات الذهب في 5 سنوات، إذ أظهرت بيانات أن مشترياتها من المعدن النفيس في الفترة من 2018 - 2022 بلغت 462.8 طن.وبحسب التقرير تصدرت روسيا القائمة، فيما جاءت تركيا في المرتبة الثانية بمشتريات بلغت 287.2 طن، تليها في المرتبة الثالثة الهند بمشتريات بلغت 227.3 طن.وضمت القائمة 3 دول عربية وهي: مصر (48.6 طن) وقطر (42.7 طن) والعراق (40.5 طن).وفيما يلي قائمة بكبار مشتري الذهب في العالم في السنوات الخمس الماضية، والتي استندت لبيانات مجلس الذهب العالمي: