للمرة الأولى منذ أشهر.. برنت يقترب من 100 دولار

أظهرت بيانات الأسواق المالية ارتفاع أسعار النفط، حيث تجاوز خام برنت 99 دولارا للبرميل لأول مرة منذ أغسطس.



وسجلت أسعار العقود الآجلة لشهر ديسمبر من خام برنت ارتفعا بنسبة 0.12% لتصل الى 98.69 دولارا للبرميل، والعقود الآجلة لشهر ديسمبر لخام غرب تكساس بنسبة 0.27% لتصل إلى 92.86 دولارا.



وفي وقت سابق، بلغ سعر خام برنت 99.05 دولارا للبرميل، متجاوزا عتبة 99 دولارا لأول مرة منذ 31 أغسطس.