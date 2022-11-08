انخفاض طفيف بأسعار الدولار في أسواق العراق اليوم

السومرية نيوز – اقتصاد



تنشر السومرية نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية العراقية لليوم الثلاثاء.







وشهدت أسعار صرف الدولار، انخفاضاً طفيفاً في البورصة المحلية.



وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 146.900 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 146.800 دينار لكل 100 دولار.