أسعار الذهب في أسواق العراق اليوم

شهدت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا في الأسواق المحلية.



إذ بلغ سعر مثقال الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً، 341 ألفاً و960 ديناراً، مستثناة منه أجور الصياغة.



أما سعر مثقال الذهب من عيار 24 فقد بلغ 390 ألفاً و800 دينار عدا أجور الصياغة.





