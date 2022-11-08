أسعار النفط تعاود الانخفاض

وبحلول الساعة 09:38 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.28% إلى 91.53 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.21% إلى 97.71 دولار للبرميل.وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملات أمس عند مستوى 97.92 دولار للبرميل لخام "برنت" وعند 91.79 دولار للبرميل للخام الأمريكي.