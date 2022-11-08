الرشيد يطلق وجبة جديدة من السلف الشخصية والسلفة التكميلية وسلفة العقود

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "وجبة جديدة من السلف الشخصية البالغة (١٠) مليون دينار بالإضافة الى السلفة التكميلية البالغة (٥) مليون دينار وسلفة العقود (٥) مليون دينار".واوضح المكتب الاعلامي ان "التقديم على السلف الشخصية والسلفة التكميلية والعقود الكترونيا من خلال تطيبق مصرف الرشيد ولا يوجد وسيط بين المصرف والزبون".