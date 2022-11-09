أسعار النفط تتراجع وتبتعد عن ذروة شهرين

وارتفعت مخزونات النفط الخام الأميركية بنحو 5.6 مليون برميل للأسبوع المنتهي في الرابع من نوفمبر، وفق معهد البترول الأميركي، في حين قدر سبعة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن مخزونات الخام سترتفع بنحو 1.4 مليون برميل في المتوسط.وارتفعت حالات الإصابة بكورونا في قوانغتشو ومدن صينية أخرى، حيث أصبح مركز التصنيع العالمي أحدث مركز بؤرة كوفيد في البلاد.ومن ناحية أخرى، لا تزال مخاوف الإمدادات قائمة مع اقتراب فرض حظر للاتحاد الأوروبي على الخام الروسي وتقليص منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، في تجمع أوبك+، الإنتاج.ومن المقرر أن يحظر الاتحاد الأوروبي واردات الخام الروسية بحلول الخامس من ديسمبر كانون الأول ومنتجات النفط الروسية بحلول الخامس من فبراير، ردا على أزمة أوكرانيا.انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا، أو 0.5 بالمئة، إلى 94.92 دولار للبرميل بحلول الساعة 0454 بتوقيت غرينتش، بينما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 53 سنتا، أو 0.6 في المئة، إلى 88.38 دولار للبرميل.وكان الخامان القياسيان قد انخفضا بنحو ثلاثة بالمئة أمس الثلاثاء.