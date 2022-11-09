أسعار صرف الدولار في أسواق العراق اليوم

شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الأربعاء، ارتفاعاً في الأسواق المحلية

وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 147.050 ديناراً لكل 100 دولار.



فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 146.950 ديناراً لكل 100 دولار.



يذكر أن البنك المركزي العراقي أعلن في 19 كانون الأول 2020، رسمياً عن تعديل سعر صرف الدولار الأميركي ليكون 145 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، وفقاً للموازنة العامة للدولة لعام 2021 التي أقرها مجلس النواب.