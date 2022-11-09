قروض الـ TBI.. وساطات في المنح وتأخر بالتسديد: تعطى دون دراسة

وقال أنطوان في حديث لـ السومرية نيوز، ان "هناك قروض تعطي دون دراسات متأثرة بالوساطات والعلاقات الخاصة"، مبينا انه "من المفترض عند اعطاء القرض من مصرف الـ TBI أو غيره من المصارف ان يكون موثق ويحتوي على ضمانات لهذا القرض سواء كان صناعي او مقاول وتأمين القرض حتى يمكن استرجاعه".وأضاف، "جاءت فترات معينة في قروض الـ TBI، تعطى وتقدر لأشخاص لا يستحقون مبالغ القروض، على سبيل المثال انه يأتي "برهن" بقيمة مليون دولار وهو في الحقيقة لا يساوي 200 ألف دولار وسجلته اللجان المعينة وعند بيع الرهن وجد انه لا يسد ربع مبلغ القرض وهذه العملية حصلت في كل البنوك".وتابع، ان "هناك قرار حكومي اتخذ في المصارف وهو تسديد أصل الدين ولا ننسى ما حدث في البلد من توقفات والهزات الاقتصادية"، مشيرا الى انه " في الوقت الحالي تقرر دراسة كل حالة بحالتها".ولفت الخبير الاقتصادي، الى انه "يجب على المصارف التي أعطت قروضاً اخذ الضمانات في حال عدم تسديد واتخاذ الإجراءات القانونية".