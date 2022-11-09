خلال 24 ساعة.. "بيتكوين" تخسر أكثر من 10% من قيمتها

تراجعت عملة "البيتكوين"، اليوم الأربعاء، بأكثر من 10% متكبدة خسائر فادحة، وجرى تداول العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم دون مستوى 18 ألف دولار، وذلك للمرة الأولى في شهور.

وبحلول الساعة 17:04 بتوقيت موسكو، انخفضت قيمة عملة "البيتكوين" بنسبة 10.37% إلى 17522.52 دولار، وفقاً لبيانات منصة "كوين ديسك".



وفي ظل هذا التراجع انخفضت قيمة العملة السوقية "للبيتكوين" إلى مستوى 336.85 مليار دولار، وذلك مقارنة مع أعلى قيمة وصلت إليها عند نحو 1.27 تريليون دولار.