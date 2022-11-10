انخفاض جديد في أسعار النفط

السومرية نيوز – اقتصاد

انخفضت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الخميس، لليوم الرابع على التوالي.



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 3 سنتات لتصل إلى 92.62 دولاراً للبرميل في الساعة 04:15 بتوقيت جرينتش، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 6 سنتات لتصل إلى 85.77 دولاراً للبرميل. وانخفضت أسعار برنت أكثر من 6٪ حتى الآن هذا الأسبوع، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 7٪.

