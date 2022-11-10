خلال أكتوبر الماضي.. تراجع معدل التضخم في امريكا الى هذه النسبة

وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم بنسبة 0.4 بالمئة، لكن بنسبة أقل من التوقعات البالغة 0.6 بالمئة. كما ارتفع معدل التضخم الأساسي بنسبة 0.3 بالمئة في أكتوبر بأقل من التوقعات البالغة 0.5 بالمئة.وفور الإعلان عن بيانات التضخم، قفزت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بنسبة 3 بالمئة على الأقل، كما ارتفعت سندات الخزانة الأميركية، فيما انخفض الدولار بأكثر من 1 بالمئة.وتعطي بيانات التضخم الجديدة مؤشرا على أنه ربما قد انتهت ذروة ارتفاع الأسعار، والاتجاه نحو مسار هبوطي، من شانه أن يشجع الاحتياطي الفيدرالي على خفض وتيرة زيادة الفائدة، بعد سلسلة من التشديد غير المسبوقة منذ 40 عاما، بهدف كبح التضخم.