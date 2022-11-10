بعد انخفاض اليوم.. ارتفاع بالعقود الآجلة لخام برنت

وارتفعت العقود الآجلة 1.02 دولار إلى 93.67 دولار للبرميل عند التسوية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت، صباح اليوم الخميس، 3 سنتات لتصل إلى 92.62 دولاراً للبرميل في الساعة 04:15 بتوقيت جرينتش، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 6 سنتات لتصل إلى 85.77 دولاراً للبرميل.كما انخفضت أسعار برنت أكثر من 6٪ حتى الآن هذا الأسبوع، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 7٪.