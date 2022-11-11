الرافدين يطلق قروضاً للسكن بقيمة 150 مليوناً لثلاث فئات

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مدة تسديد قرض ١٥٠ مليون تصل الى عشر سنوات".ولفت الى ان "المصرف قرر منح القروض العقارية لشراء الوحدات السكنية الاستثمارية باستثناء مجمع بسماية".وأشار البيان الى ان "المصرف اشترط تقديم سندات عقارية يتم رهنها لصالح المصرف من الدرجة الاولى وحسب ضوابط الرهن".