السومرية نيوز – اقتصاد



تنشر السومرية نيوز، أسعار الذهب في الأسواق المحلية العراقية ليوم الجمعة.

وبلغ سعر مثقال الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً، 352 ألفاً و170 ديناراً، مستثناة منه أجور الصياغة.



أما سعر مثقال الذهب من عيار 24 فقد بلغ 402 ألفاً و470 ديناراً عدا أجور الصياغة.