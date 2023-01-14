أسعار الذهب في الأسواق المحلية

إذ بلغ سعر مثقال الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً، 394 ألفاً و680 ديناراً، مستثناة منه أجور الصياغة.



أما سعر مثقال الذهب من عيار 24 فقد بلغ 451 ألفاً و50 ديناراً عدا أجور الصياغة.