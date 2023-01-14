احصائيات دولية: الطلب الصيني على النفط سيصل لمستوى قياسي

ووفق هذه التقديرات سيرتفع الطلب الصيني إلى نحو 16 مليون برميل يوميًا، بزيادة قدرها 800 ألف برميل يوميًا عن العام الماضي، بعد أن تخلت بكين عن سياسة "صفر كوفيد'".وقالت نشرة "أويل برايس"، إن "هذا الارتداد الصيني في الطلب والذي سيظهر جليًا في الربع الثاني من السنة، سيحدث تغييرًا نوعيًا في أسواق الطاقة يتمثل بزيادة الطلب العالمي، وسيتضح ذلك في حصص استيراد النفط لمصافي التكرير".ونقلت النشرة نتائج استطلاع كانت وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية الأمريكية أجرته مع 11 مستشارًا يركزون على الصين.وأظهر الاستطلاع ترجيحات بأن "يقفز استهلاك الصين إلى مستوى قياسي عند 16 مليون برميل يوميًا يتجلى في الربع الثاني من السنة، بعد تخارج الصين من حالة الإغلاق مرفوقًا بقفزة استهلاكية في حدود 800 ألف برميل يوميًا".وكانت بيانات صدرت، أمس الجمعة، قد أظهرت أن واردات النفط الخام ارتفعت، في كانون الأول/ديسمبر بنسبة 4٪ سنويًا لثالث أعلى مشتريات شهرية في العام 2022، على الرغم من أن واردات الصين من النفط الخام، في العام 2022، كانت أقل قليلًا من العام السابق، وللعام الثاني على التوالي.وتستعد الصين لإعادة الانفتاح بإصدار دفعة ضخمة من حصص استيراد النفط لمصافي التكرير الخاصة بها.ونقلت "أويل برايس" عن اثنين من الإستراتيجيين في مجال الطاقة، إيوا مانثي و ووارن باترسون، قولهما إن "ارتفاع الحصص في التكرير الصيني تدعم وجهة نظر استعادة الطلب الصيني هذا العام بمعدل يمكن أن يكون أقوى مما كان متوقعًا في البداية".وتذهب التوقعات إلى أن "نمو الطلب العالمي على النفط، في عام 2023، سيكون بحوالي 1.7 مليون برميل في اليوم، 50٪ منها ستدفعه الصين 1.36 مليون برميل في اليوم".ووفق جافين طومسون، نائب رئيس مجلس الإدارة في "وود ماكنزي" لاستشارات الطاقة، فإن "القفزة ستظهر بوضوح في الربع الثاني من هذا العام في أقوى نمو منذ أكثر من 10 سنوات".وأعلنت وزارة النفط العراقية في وقت سابق، أن صادرات البلاد النفطية خلال عام 2022 بلغت أكثر من مليار و200 مليون برميل، مشيرة إلى أن الصين والهند كانتا الأكثر شراء للنفط العراقي.ويصدر العراق ما يقارب من 70% من نفطه الخام إلى آسيا وخاصة الهند والصين عن طريق موانئ الخليج، فيما يصدر البقية وعن طريق جيهان التركي الى اوروبا وامريكا.