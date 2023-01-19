المخزونات الأمريكية تتسبب بتراجع أسعار النفط.. برنت اقل من 85 دولاراً

وبحلول الساعة 01:09 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 86 سنتا، أو 1.1 بالمئة، إلى 78.62 دولار للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتا، أو 0.9 بالمئة، إلى 84.25 دولار للبرميل، لتواصل تكبد خسائر بعد هبوطها نحو واحد بالمئة أمس الأربعاء.وضعفت السوق بفعل مخاوف حيال تدهور في الاقتصاد الأمريكي يلوح في الأفق بعد أن قال مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إن سعر الفائدة بحاجة إلى الارتفاع لأكثر من خمسة بالمئة للسيطرة على التضخم حتى بعد أن أظهرت البيانات انخفاض مبيعات التجزئة أكثر من المتوقع في ديسمبر.وقال محللون في إيه.إن.زد للأبحاث في مذكرة للعملاء "أثار هذا شبح الركود، مع تضرر الإقبال على المخاطرة نتيجة لذلك".ومما زاد الطين بلة ما أظهرته بيانات معهد البترول الأمريكي من ارتفاع في مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 7.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 يناير، وفقا لمصادر بالسوق.وكان تسعة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط هبوط مخزونات الخام نحو 600 ألف برميل.وهذا هو الأسبوع الثاني على التوالي من الزيادات الكبيرة في المخزونات.ومع استمرار ترجيح الرفع الكبير لأسعار الفائدة، صعد الدولار الأمريكي، مما زاد من الضغط على الطلب على النفط، إذ إن الدولار القوي يجعل الخام أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.