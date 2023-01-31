انخفاض أسعار النفط في التعاملات الآسيوية.. خام برنت عند 84 دولارًا للبرميل

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 5 سنتًات إلى 84.85 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 04:25 بتوقيت جرينتش، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتا إلى 77.58 دولارًا.يتوقع المستثمرون أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، مع زيادة بمقدار نصف نقطة من قبل بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي في اليوم التالي. يمكن أن تؤدي المعدلات المرتفعة إلى إبطاء الاقتصاد العالمي وإضعاف الطلب على النفط.كما وجهت السوق انتباهها إلى اجتماع افتراضي مزمع يوم 1 فبراير شباط لوزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وآخرين من بينهم روسيا، وهي مجموعة تعرف باسم أوبك +.ويتوقع أن توصي اللجنة بالإبقاء على سياسة الإنتاج الحالية لمجموعة منتجي النفط دون تغيير عندما تجتمع هذا الأسبوع.واتفقت أوبك + في أكتوبر تشرين الأول على خفض هدفها الإنتاجي بمقدار مليوني برميل يوميا، أي نحو 2٪ من الطلب العالمي، من نوفمبر تشرين الثاني حتى نهاية 2023.تواصل روسيا إمداد السوق العالمية بنفطها على الرغم من الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي وسقف مجموعة السبع لأسعار النفط بسبب غزوها لأوكرانيا، مما ضغط على الأسعار.ومما يقدم بعض الدعم لأسعار النفط، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 1.3٪ في يناير حتى الآن. ضعف الدولار يجعل النفط الخام أقل تكلفة للمشترين غير الأمريكيين.