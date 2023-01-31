أسعار الصرف.. الدولار يلامس الـ169 ألفا لكل مائة دولار

وسجَّلت أسعار بيع 168500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 166500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 152200 دينار لكل 100 دولار.يذكر أن البنك المركزي العراقي أعلن في 19 كانون الأول 2020، رسمياً عن تعديل سعر صرف الدولار الأميركي ليكون 145 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، وفقاً لموازنة عام 2021 التي أقرها مجلس النواب.