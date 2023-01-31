أسعار الذهب في اسواق العراق اليوم

وبحسب مختصون، فأن سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 442 ألف دينار، وسعر الشراء 438 ألف دينار في العاصمة بغداد.أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقرارا عند 412 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 408 آلاف.وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 440 ألف دينار و450 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 410 آلاف و420 ألف دينار.