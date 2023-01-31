أسعار المعدن الأصفر تتراجع مع ترقب قرارات الفيدرالي الأمريكي

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1917.56 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0547 بتوقيت جرينتش، إلا أنه يتجه لتحقيق مكاسب شهرية تتجاوز الخمسة بالمئة.كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1933.60 دولارا.يأتي هذا بينما يشهد مؤشر الدولار استقرارا ويتجه في الوقت نفسه لتسجيل تراجع للشهر الرابع على التوالي. ويجعل ضعف الدولار السبائك المسعرة به أكثر جاذبية للمستثمرين.ويتوقع أغلب المتعاملين تقليص الاحتياطي الاتحادي وتيرة رفع الفائدة إلى 25 نقطة أساس غدا الأربعاء في نهاية اجتماعه للسياسة النقدية الذي يستمر يومين. وكان المركزي الأمريكي أبطأ الوتيرة إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر كانون الأول بعد رفع الفائدة أربع مرات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس.وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 23.43 دولارا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1003.51 دولار، وارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1641.08 دولارا.