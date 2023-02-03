العراق.. الكشف عن نسبة الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال 10 سنوات

"من المتوقع أن تنخفض نسبة الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي للعراق في الأعوام 2024 و2025 و2026 و2027 لتصل إلى 35.01 في المائة في عام 2027.ووفقًا لتعريف صندوق النقد الدولي، تتكون النفقات الحكومية العامة من إجمالي المصروفات وصافي حيازة الأصول غير المالية ويمثل الناتج المحلي الإجمالي القيمة الإجمالية للسلع والخدمات النهائية المنتجة خلال العام.