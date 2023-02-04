انخفاض كبير بسعر صرف الدولار في أسواق العراق اليوم

السومرية نيوز – اقتصاد



تنشر السومرية نيوز، أسعار صرف الدولا في الأسواق المحلية، لليوم السبت.

وسجلت أسعار صرف الدولار، انخفاضا كبيرا في الأسواق العراقية.



وانخفض سعر صرف 100 دولار بأكثر من 10 آلاف دينار لتكون الأسعار كالتالي:



البيع 161.250 ديناراً لكل 100 دولار



الشراء 160.250 ديناراً لكل 100 دولار