أسعار الدولار في البورصة العراقية

إذ بلغت الأسعار في بورصة بغداد 163.300 مقابل كل مائة دولارفيما بلغت في بورصة البصرة 163.500 مقابل كل مائة دولارأما في بورصة أربيل فقد بلغت أسعار الصرف 165.500 مقابل كل مائة دولاريذكر أن البنك المركزي العراقي أعلن في 19 كانون الأول 2020، رسمياً عن تعديل سعر صرف الدولار الأميركي ليكون 145 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، وفقاً للموازنة العامة للدولة لعام 2021 التي أقرها مجلس النواب.