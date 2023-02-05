ارتفاع اسعار الذهب في الاسواق العراقية

حيث سجلت أسعار الذهب في بغداد صباح اليوم، سعر البيع بـ 425 الف دينار للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي. فيما كانت اسعار الشراء بــ421 الف دينار.وكانت اسعار الذهب ليوم امس السبت 423 الف دينار للمثقال الواحد، وسعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا ايضا عند 395 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 391 ألفا.وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 425 الف دينار و 435 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 395 الفاً و405 آلاف دينار