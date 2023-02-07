أسعار النفط تعاود الارتفاع في الأسواق العالمية

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا، أو 0.5%، إلى 81.39 دولاراً للبرميل في حين صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي 43 سنتا، أو 0.6%، إلى 74.54 دولاراً للبرميل.وتوقفت العمليات في مرفأ النفط التركي في جيهان بعد زلزال قوي ضرب المنطقة، حيث يمكن للمرفأ تصدير ما يصل إلى مليون برميل يوميا من الخام.وقال وكيل شحن تركي، إن المرفأ، الذي يصدر النفط الخام الأذربيجاني إلى الأسواق الدولية، سيُغلق حتى الثامن من شباط، بينما يعكف المشغلون على تقييم الأضرار الناجمة عن الزلزال.وأوضح كبير استراتيجيي السلع في بنك "إيه.إن.زد" بسيدني، دانييل هاينز، في مذكرة، أن إغلاق جيهان وإغلاق المرحلة الأولى من حقل يوهان سفيردروب التي تنتج 535 ألف برميل في اليوم في منطقة بحر الشمال بالنرويج، هما من العوامل الأساسية لرفع الأسعار حاليا.