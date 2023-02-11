أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية

السومرية نيوز - اقتصاد



تنشر السومرية نيوز، اليوم السبت، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية العراقية ليوم السبت.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار 147000 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 146500 دينار لكل 100 دولار.



وأعلن البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1300 دينار لكل دولار و(1310) دينار لكل دولار سعر بيع الدولار إلى المصارف من خلال المنصة الإلكترونية و(1320) دينار لكل دولار سعر بيع الدولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.