147 الفاً لكل مائة دولار.. أسعار الصرف في الأسواق العراقية

السومرية نيوز – اقتصاد



تنشر السومرية نيوز، اليوم الاثنين، أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية.



وتشهد أسعار صرف الدولار، استقراراً في البورصة المحلية.



وسجَّلت أسعار بيع الدولار 147000 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 146500 دينار لكل 100 دولار.



وكان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، قد وافق، على قرار مجلس إدارة البنك المركزي الذي طالب بخفض أسعار صرف الدولار وارجاعه لـ 1330 دينار عراقي مقابل 1 دولار أمريكي.